Cie Illicite Bayonne et ballet national du Portugal Place de la Liberté Bayonne, 1 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Le Ballet National du Portugal aux côtés de la Cie Illicite Bayonne pour un spectacle d’exception.

Soirée inédite de ballet avec la participation de l’Espagnol Nacho Duato et de l’Italien Mauro De Candia qui confieront à la Cie Illicite Bayonne des œuvres dansées par les plus grandes compagnies européennes.

La présence du Ballet National du Portugal avec une création originale, fruit du travail de Fabio Lopez avec le designer José Antonio Tenente, constitue assurément le troisième événement du spectacle.

Programme :

– Meninos, chorégraphie de Mauro De Candia (recréation)

– Cor Perdut, chorégraphie de Nacho Duato

– Avant qu’il n’y ait le silence, chorégraphie de Fabio Lopez

Ce spectacle est constitutif de la « Saison des 3 villes » portée par les Villes d’Anglet, Bayonne et Biarritz..

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The National Ballet of Portugal joins Cie Illicite Bayonne for an exceptional show.

An original evening of ballet with the participation of Spain’s Nacho Duato and Italy’s Mauro De Candia, who will entrust Cie Illicite Bayonne with works danced by the greatest European companies.

The presence of Portugal’s National Ballet with an original creation, the fruit of Fabio Lopez’s work with designer José Antonio Tenente, is undoubtedly the show’s third highlight.

Program :

– Meninos, choreography by Mauro De Candia (re-creation)

– Cor Perdut, choreography by Nacho Duato

– Avant qu’il n’y ait le silence, choreography by Fabio Lopez

This show is part of the « Saison des 3 villes » organized by the cities of Anglet, Bayonne and Biarritz.

El Ballet Nacional de Portugal junto a la Cie Illicite Bayonne para un espectáculo excepcional.

Una velada de ballet original con la participación del español Nacho Duato y del italiano Mauro De Candia, que confiarán a la Cie Illicite Bayonne obras bailadas por las más grandes compañías europeas.

La presencia del Ballet Nacional de Portugal con una creación original, fruto del trabajo de Fabio López con el diseñador José Antonio Tenente, es sin duda el tercer plato fuerte del espectáculo.

Programa :

– Meninos, coreografía de Mauro De Candia (recreación)

– Cor Perdut, coreografía de Nacho Duato

– Avant qu’il n’y ait le silence, coreografía de Fabio López

Este espectáculo forma parte de la « Saison des 3 villes » apoyada por las ciudades de Anglet, Bayona y Biarritz.

Das Portugiesische Nationalballett an der Seite der Cie Illicite Bayonne für eine außergewöhnliche Aufführung.

Ein einzigartiger Ballettabend mit der Teilnahme des Spaniers Nacho Duato und des Italieners Mauro De Candia, die der Cie Illicite Bayonne Werke anvertrauen, die von den größten europäischen Kompanien getanzt wurden.

Die Anwesenheit des Portugiesischen Nationalballetts mit einer Originalkreation, die das Ergebnis der Arbeit von Fabio Lopez mit dem Designer José Antonio Tenente ist, ist sicherlich das dritte Ereignis der Show.

Programm:

– Meninos, Choreografie von Mauro De Candia (Neuschöpfung)

– Cor Perdut, Choreografie von Nacho Duato

– Bevor es Stille gibt, Choreografie von Fabio Lopez

Diese Aufführung ist Bestandteil der « Saison der 3 Städte », die von den Städten Anglet, Bayonne und Biarritz getragen wird.

