Je ne me sens bien, au fond, que dans des lieux où je ne suis pas à ma place Place de la Liberté Bayonne, 26 mars 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Théâtre à partir de 14 ans

Durée : 1h40

“Comment devenir qui on est destiné à être ?” Arnaud Agnel adapte le roman Lettres à Juan Bautista d’Yves Charnet pour soulever une multitude de questions universelles sur la vocation, la quête de soi et notre place dans le monde. Il y a le torero, le poète, le metteur en scène et le comédien. Et nous ? Embarquez dans un voyage littéraire au cœur de la poésie et du monde taurin..

2024-03-26 fin : 2024-03-26 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Theater for ages 14 and up

Running time: 1h40

how does one become who one is destined to be? Arnaud Agnel adapts Yves Charnet?s novel Lettres à Juan Bautista to raise a host of universal questions about vocation, the quest for self and our place in the world. There’s the bullfighter, the poet, the director and the actor. And what about us? Embark on a literary journey to the heart of poetry and the world of bullfighting.

A partir de 14 años

Duración: 1 hora 40 minutos

¿Cómo llegar a ser lo que uno está destinado a ser? Arnaud Agnel adapta la novela de Yves Charnet Lettres à Juan Bautista para plantear una serie de preguntas universales sobre la vocación, la búsqueda de uno mismo y nuestro lugar en el mundo. Está el torero, el poeta, el director y el actor. ¿Y nosotros? Embárquese en un viaje literario al corazón de la poesía y al mundo de los toros.

Theater ab 14 Jahren

Dauer: 1h40

wie wird man zu dem, zu dem man bestimmt ist? Arnaud Agnel adaptiert den Roman Lettres à Juan Bautista von Yves Charnet, um eine Vielzahl von universellen Fragen über Berufung, Selbstfindung und unseren Platz in der Welt aufzuwerfen. Es gibt den Stierkämpfer, den Dichter, den Regisseur und den Schauspieler. Und was ist mit uns? Begeben Sie sich auf eine literarische Reise in die Welt der Poesie und des Stierkampfes.

