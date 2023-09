Dimanches en musique : Symphonie en famille Place de la liberté Bayonne, 24 mars 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

C’est une atmosphère de gaîté et de fraîcheur qui domine ce concert.

La Symphonie des jouets forte de son succès auprès des enfants, est une pièce poétique et ludique composée par Léopold Mozart, père du célèbre Wolfgang, où tambourin, coucou, oiseaux, jouets et autres objets du quotidien participent merveilleusement au discours musical ! L’Arlésienne, célèbre œuvre d’Alphonse Daudet, brillamment mise en musique par Georges Bizet, clôturera ce programme qui fera également entendre le Concerto n°3 pour Cor de Wolfgang Amadeus Mozart..

2024-03-24 fin : 2024-03-24 . EUR.

Place de la liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An atmosphere of cheerfulness and freshness dominates this concert.

La Symphonie des jouets (The Toy Symphony) is a poetic, playful piece composed by Leopold Mozart, father of the famous Wolfgang, in which tambourines, cuckoo clocks, birds, toys and other everyday objects play a marvellous part in the musical discourse! L’Arlésienne, the famous work by Alphonse Daudet, brilliantly set to music by Georges Bizet, closes this program, which also features Wolfgang Amadeus Mozart?s Concerto No. 3 for French Horn.

Este concierto está dominado por una atmósfera de alegría y frescura.

La Sinfonía de los juguetes es una obra poética y lúdica compuesta por Leopold Mozart, padre del célebre Wolfgang, en la que panderetas, relojes de cuco, pájaros, juguetes y otros objetos cotidianos desempeñan un maravilloso papel en el discurso musical L’Arlésienne, la célebre obra de Alphonse Daudet, brillantemente musicada por Georges Bizet, cierra este programa, que también incluye el Concierto nº 3 para trompa de Wolfgang Amadeus Mozart.

Das Konzert ist von einer heiteren und frischen Atmosphäre geprägt.

Die Spielzeugsymphonie ist ein poetisches und spielerisches Stück, das von Leopold Mozart, dem Vater des berühmten Wolfgang, komponiert wurde. Tamburin, Kuckucksuhr, Vögel, Spielzeug und andere Alltagsgegenstände tragen auf wunderbare Weise zum musikalischen Diskurs bei Das berühmte Werk L’Arlésienne von Alphonse Daudet, das von Georges Bizet brillant vertont wurde, bildet den Abschluss des Programms, in dem auch Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert Nr. 3 für Horn zu hören ist.

