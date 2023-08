Silvia Perez Cruz: toda la vida, un dia Place de la Liberté Bayonne, 16 mars 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Musique

Durée : environ 1h30

Déjà une référence dans la musique populaire espagnole depuis ces dernières années, Sílvia Pérez Cruz, originaire de Barcelone, nous propose avec son dernier album Toda la vida, un día, une rencontre entre une voix douce et exaltante accompagnée d’instruments à la dimension folk, jazz, flamenco et latino-américaine. Elle nous livre une œuvre née de la solitude avec le désir d’unir les solitudes..

2024-03-16 fin : 2024-03-16 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Music

Duration: approx. 1h30

Already a benchmark in Spanish popular music in recent years, Barcelona-born Sílvia Pérez Cruz’s latest album, Toda la vida, un día, is a meeting of gentle, exhilarating vocals and folk, jazz, flamenco and Latin American instruments. She delivers a work born of solitude, with the desire to unite solitudes.

Música

Duración: aprox. 1h30

Convertida ya en un referente de la música popular española de los últimos años, la barcelonesa Sílvia Pérez Cruz nos trae su último disco, Toda la vida, un día, un encuentro de voces suaves y estimulantes e instrumentos folk, jazz, flamenco y latinoamericanos. Es una obra nacida de la soledad, con el deseo de unir soledades.

Musik

Dauer: ca. 1,5 Std

Die aus Barcelona stammende Sílvia Pérez Cruz, die in den letzten Jahren bereits zu einer Referenz in der spanischen Volksmusik geworden ist, legt uns mit ihrem letzten Album Toda la vida, un día eine Begegnung zwischen einer sanften und erhebenden Stimme, die von Instrumenten mit Folk-, Jazz-, Flamenco- und lateinamerikanischer Dimension begleitet wird, vor. Sie liefert uns ein Werk, das aus der Einsamkeit geboren wurde, mit dem Wunsch, die Einsamkeiten zu vereinen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Bayonne