Visite guidée : Chocolat gourmand Place de la Liberté Bayonne, 5 mars 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 10:00:00

fin : 2024-03-05 11:30:00

Vos papilles sont à l’honneur pour ce rendez-vous autour d’un chocolat. Rencontre avec des chocolatiers et découverte de l’histoire chocolatière de Bayonne, du XVIIe siècle à nos jours. La visite comprend une dégustation..

EUR.

Place de la Liberté

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Bayonne