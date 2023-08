Orquestra de musiques d’Arrel de catalunya Place de la Liberté Bayonne, 23 février 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Musique

Durée : environ 1h30

Trencadis, ce sont douze poèmes catalans contemporains mis en musique par l’Orquestra de Mùsiques d’Arrel de Catalunya (OMAC). Cet orchestre singulier réunit trente jeunes musiciens dirigés par Dani Lopez, accompagnés de la chanteuse Anna Ferrer. Ici, l’OMAC revisite les formes musicales traditionnelles grâce à une palette de sonorités sans précédent..

2024-02-23 fin : 2024-02-23 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Music

Duration: approx. 1h30

Trencadis are twelve contemporary Catalan poems set to music by the Orquestra de Mùsiques d’Arrel de Catalunya (OMAC). This unique orchestra brings together thirty young musicians led by Dani Lopez, accompanied by singer Anna Ferrer. Here, OMAC revisits traditional musical forms with an unprecedented palette of sounds.

Música

Duración: 1h30 aproximadamente

Trencadis son doce poemas catalanes contemporáneos musicados por la Orquestra de Mùsiques d’Arrel de Catalunya (OMAC). Esta orquesta única reúne a treinta jóvenes músicos dirigidos por Dani López, acompañados por la cantante Anna Ferrer. Aquí, la OMAC revisa las formas musicales tradicionales con una paleta de sonidos sin precedentes.

Musik

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Trencadis sind zwölf zeitgenössische katalanische Gedichte, die vom Orquestra de Mùsiques d’Arrel de Catalunya (OMAC) vertont wurden. Dieses einzigartige Orchester besteht aus dreißig jungen Musikern unter der Leitung von Dani Lopez, die von der Sängerin Anna Ferrer begleitet werden. Hier interpretiert das OMAC traditionelle Musikformen mit einer beispiellosen Palette an Klängen neu.

