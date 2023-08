Oncle Vania Place de la Liberté Bayonne, 8 février 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Théâtre à partir de 14 ans

Durée : 2h30

Dans le domaine d’Oncle Vania, ce qui reste d’une famille éclatée se rassemble pour tenter de vivre ensemble et réinventer un futur commun. Chacun avec ses espoirs et ses frustrations, pour faire face à des questionnements aussi banals que métaphysiques : comment nos rêves d’autrefois deviennent nos propres accusateurs farouches ? Comment les sentiments poétiques et tendres qui nous animent se métamorphosent en démons animés par la jalousie et la haine ? Où se trouve ce mystérieux point de bascule qui transforme la paix en guerre ?

Avec son sourire mélancolique, Tchekhov dépeint les traits d’âmes humaines dépourvues d’amour. Des personnages à la fois touchants et cruels, drôles et surprenants.

Cette production réunit notamment trois comédiens de la Comédie-Française..

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Theater for ages 14 and up

Running time: 2h30

In Uncle Vanya?s estate, the remnants of a broken family come together to try to live together and reinvent a common future. Each with his or her own hopes and frustrations, to confront questions as banal as they are metaphysical: how do our dreams of yesteryear become our own fierce accusers? How do the tender, poetic feelings that animate us transform into demons driven by jealousy and hatred? Where is the mysterious tipping point that turns peace into war?

With his melancholy smile, Chekhov depicts human souls devoid of love. His characters are both touching and cruel, funny and surprising.

This production features three actors from the Comédie-Française.

A partir de 14 años

Duración: 2 horas y media

En la finca del Tío Vania, los restos de una familia desestructurada se reúnen para intentar convivir y reinventar un futuro común. Cada uno con sus propias esperanzas y frustraciones, se enfrentan a cuestiones tan banales como metafísicas: ¿cómo nuestros sueños de antaño se convierten en nuestros propios feroces acusadores? ¿Cómo los sentimientos poéticos y tiernos que nos animan se transforman en demonios impulsados por los celos y el odio? ¿Dónde está el misterioso punto de inflexión que convierte la paz en guerra?

Con su sonrisa melancólica, Chéjov retrata almas humanas desprovistas de amor. Sus personajes son conmovedores y crueles, divertidos y sorprendentes.

Esta producción cuenta con tres actores de la Comédie-Française.

Theater ab 14 Jahren

Dauer: 2,5 Std

Auf dem Anwesen von Onkel Vania kommen die Überreste einer zerrütteten Familie zusammen, um zu versuchen, zusammenzuleben und eine gemeinsame Zukunft neu zu erfinden. Jeder mit seinen Hoffnungen und Frustrationen, um sich so banalen wie metaphysischen Fragen zu stellen: Wie werden unsere einstigen Träume zu unseren eigenen erbitterten Anklägern? Wie verwandeln sich unsere poetischen und zärtlichen Gefühle in Dämonen, die von Eifersucht und Hass getrieben werden? Wo liegt der geheimnisvolle Wendepunkt, der Frieden in Krieg verwandelt?

Mit seinem melancholischen Lächeln schildert Tschechow die Züge menschlicher Seelen, denen es an Liebe mangelt. Die Figuren sind rührend und grausam, witzig und überraschend zugleich.

An dieser Produktion sind unter anderem drei Schauspieler der Comédie-Française beteiligt.

