Comme le nageur au fond des mers Place de la Liberté Bayonne, 23 janvier 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Théâtre

Durée : 1h30

Thomas est ingénieur du son, il est devenu amnésique après la mort de sa femme. Il veut la ramener à la vie, changer le passé. Il part sur l’île grecque où le couple s’est rencontré. Bérangère Jannelle crée un monde émouvant où les vivants croisent des fantômes et l’histoire personnelle la grande Histoire. Une enquête, un mythe..

2024-01-23 fin : 2024-01-23 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Theater

Running time: 1h30

Thomas is a sound engineer who suffered amnesia after the death of his wife. He wants to bring her back to life, to change the past. He sets off for the Greek island where the couple met. Bérangère Jannelle creates a moving world where the living cross paths with ghosts and personal history with history. An investigation, a myth.

Teatro

Duración: 1h30

Thomas es un ingeniero de sonido que sufrió amnesia tras la muerte de su esposa. Quiere devolverla a la vida, cambiar el pasado. Se dirige a la isla griega donde se conocieron. Bérangère Jannelle ha creado un mundo conmovedor donde los vivos se encuentran con los fantasmas y la historia personal con la historia. Una investigación, un mito.

Theater

Dauer: 1,5 Std

Thomas ist Toningenieur und leidet nach dem Tod seiner Frau an Amnesie. Er will sie wieder zum Leben erwecken und die Vergangenheit ändern. Er reist auf die griechische Insel, auf der sich das Paar einst kennengelernt hatte. Bérangère Jannelle erschafft eine bewegende Welt, in der die Lebenden auf Geister treffen und die persönliche Geschichte auf die große Geschichte. Eine Untersuchung, ein Mythos.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Bayonne