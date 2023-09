Visite guidée : Chocolat gourmand Place de la Liberté Bayonne, 29 décembre 2023, Bayonne.

Vos papilles sont à l’honneur pour ce rendez-vous autour d’un chocolat. Rencontre avec des chocolatiers et découverte de l’histoire chocolatière de Bayonne, du XVIIe siècle à nos jours. La visite comprend une dégustation..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 11:30:00. EUR.

Place de la Liberté

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Your taste buds will be honored for this appointment around a chocolate. Meet the chocolate makers and discover the history of chocolate making in Bayonne, from the 17th century to the present day. The visit includes a tasting.

Sus papilas gustativas son las protagonistas de esta cita en torno a un chocolate. Conozca a los chocolateros y descubra la historia de la industria chocolatera de Bayona, desde el siglo XVII hasta nuestros días. La visita incluye una degustación.

Ihre Geschmacksknospen stehen bei diesem Treffen rund um eine Schokolade im Mittelpunkt. Treffen Sie Chocolatiers und entdecken Sie die Geschichte der Schokolade in Bayonne vom 17. Jahrhundert bis heute. Jahrhundert. Der Besuch beinhaltet eine Verkostung.

