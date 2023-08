Mazut Place de la Liberté Bayonne, 19 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Cirque – Danse – Théâtre – Indiscipliné

à partir de 10 ans

Durée : 1h05

Dépassés par leur vie de bureau, un homme et une femme partent à la recherche de leur animal intérieur, parce que la vie les submerge, parce qu’ils ont perdu leur instinct, parce que le monde va trop vite… Après Falaise, le duo Blaï Mateu Trias et Camille Decourtye reprend Mazùt, pièce emblématique de la compagnie, interprétée par Julien Cassier et Valentina Cortese. Mêlant acrobaties, danse, musique et burlesque, ils interrogent notre humanité avec humour et poésie dans un univers plastique singulier..

2023-12-19 fin : 2023-12-20 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Circus – Dance – Theater – Indisciplinary

ages 10 and up

Running time: 1 hour 05 minutes

Overwhelmed by their office life, a man and a woman go in search of their inner animal, because life overwhelms them, because they have lost their instinct, because the world moves too fast… After Falaise, the duo Blaï Mateu Trias and Camille Decourtye reprise Mazùt, the company?s signature piece, performed by Julien Cassier and Valentina Cortese. Combining acrobatics, dance, music and burlesque, they question our humanity with humor and poetry in a singular, plastic universe.

Circo – Danza – Teatro – Indisciplinario

a partir de 10 años

Duración: 1 hora 05 minutos

Agobiados por su vida de oficina, un hombre y una mujer salen en busca de su animal interior, porque la vida les abruma, porque han perdido sus instintos, porque el mundo va demasiado deprisa… Después de Falaise, el dúo Blaï Mateu Trias y Camille Decourtye repone Mazùt, la pieza emblemática de la compañía, interpretada por Julien Cassier y Valentina Cortese. Combinando acrobacia, danza, música y burlesque, cuestionan nuestra humanidad con humor y poesía en un universo singularmente plástico.

Zirkus – Tanz – Theater – Unspezifisch

ab 10 Jahren

Dauer: 1h05

Ein Mann und eine Frau, die von ihrem Büroalltag überfordert sind, begeben sich auf die Suche nach ihrem inneren Tier, weil das Leben sie überrollt, weil sie ihre Instinkte verloren haben, weil die Welt zu schnell ist… Nach Falaise nimmt das Duo Blaï Mateu Trias und Camille Decourtye Mazùt wieder auf, das emblematische Stück der Kompanie, das von Julien Cassier und Valentina Cortese interpretiert wird. Mit einer Mischung aus Akrobatik, Tanz, Musik und Burlesque hinterfragen sie unsere Menschlichkeit mit Humor und Poesie in einem einzigartigen plastischen Universum.

