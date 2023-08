Austerlitz Place de la Liberté Bayonne, 28 novembre 2023, Bayonne.

La chorégraphe Gaëlle Bourges invite les sept performeurs et performeuses à des rendez-vous avec le passé… En partant du roman de W. G. Sebald, AUSTERLITZ, sa nouvelle création, interroge son histoire personnelle et celle de ses camarades de scène pour des connexions autant inattendues qu’émouvantes.

Après A mon seul désir, donné en versions française et basque, Gaëlle Bourges présente AUSTERLITZ, inspiré du roman éponyme de W.G. Sebald. L’auteur allemand y suit un homme du nom d’Austerlitz qui, par un faisceau étonnant d’indices et d’enquêtes part à la recherche de son propre passé. Cette recherche, la chorégraphe a choisi de la proposer aux interprètes au long cours de ses spectacles. Comment le passé nous donne-t-il rendez-vous en mettant sur notre route des lieux et des personnes qui sont en lien avec nos histoires ?.

Choreographer Gaëlle Bourges invites the seven performers to rendezvous with the past? Based on the novel by W. G. Sebald, AUSTERLITZ, her new creation, questions her own personal history and that of her fellow performers, creating connections that are as unexpected as they are moving.

After A mon seul désir, performed in French and Basque, Gaëlle Bourges presents AUSTERLITZ, inspired by the novel of the same name by W.G. Sebald. In it, the German author follows a man named Austerlitz who, through an astonishing series of clues and investigations, sets out to discover his own past. The choreographer has chosen to propose this search to the performers in the course of her shows. How does the past rendezvous with us, putting in our path places and people that are linked to our own histories?

La coreógrafa Gaëlle Bourges invita a los siete intérpretes a una cita con el pasado? Basada en la novela de W. G. Sebald, AUSTERLITZ, su nueva creación, cuestiona su historia personal y la de sus compañeros intérpretes, creando conexiones tan inesperadas como conmovedoras.

Tras A mon seul désir, representada en francés y euskera, Gaëlle Bourges presenta AUSTERLITZ, basada en la novela homónima de W.G. Sebald. En ella, el autor alemán sigue a un hombre llamado Austerlitz que, a través de una asombrosa serie de pistas e investigaciones, se propone encontrar su propio pasado. La coreógrafa ha optado por proponer esta búsqueda a los intérpretes a lo largo de sus espectáculos. ¿Cómo nos cita el pasado poniendo en nuestro camino lugares y personas ligados a nuestras historias?

Die Choreographin Gaëlle Bourges lädt die sieben Performer und Performerinnen zu einem Rendezvous mit der Vergangenheit ein Ausgehend von W. G. Sebalds Roman AUSTERLITZ, ihrer neuen Kreation, hinterfragt sie ihre persönliche Geschichte und die ihrer Bühnenkameraden, um unerwartete und berührende Verbindungen herzustellen.

Nach A mon seul désir, das in einer französischen und einer baskischen Version aufgeführt wurde, präsentiert Gaëlle Bourges nun AUSTERLITZ, das auf dem gleichnamigen Roman von W.G. Sebald basiert. Der deutsche Autor folgt darin einem Mann namens Austerlitz, der sich durch ein erstaunliches Bündel von Indizien und Untersuchungen auf die Suche nach seiner eigenen Vergangenheit begibt. Die Choreografin hat sich dafür entschieden, diese Suche den Darstellern in ihren Aufführungen zu ermöglichen. Wie verabredet sich die Vergangenheit mit uns, indem sie uns Orte und Personen in den Weg stellt, die mit unseren Geschichten in Verbindung stehen?

