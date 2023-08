Un piano dans la montagne Place de la Liberté Bayonne, 22 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Théâtre – Musique

conseillé à partir de 14 ans

L’opéra Carmen de Georges Bizet avec dix interprètes, chanteurs et pianistes, c’est possible ? Dans cette distribution inattendue, la nouvelle mise en scène de Sandrine Anglade propose une version concentrée de l’histoire de la farouche gitane et de Don José. Carmen comme vous ne l’avez jamais vu et entendu !

L’amour est enfant de bohème »… Il est aussi le sentiment dévastateur au cœur de l’opéra français le plus représenté au monde ! Depuis sa création en 1875, Carmen de Georges Bizet est l’exemple parfait de la passion dévastatrice. Figure d’une femme libre dans un monde d’hommes, cet opéra du XIXe siècle raconte une histoire de désir et de violence où l’amour mène à la mort..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Theater – Music

recommended for ages 14 and up

Can Georges Bizet?s opera Carmen be performed by ten singers and pianists? With this unexpected cast, Sandrine Anglade?s new staging offers a concentrated version of the story of the fierce gypsy and Don José. Carmen as you’ve never seen or heard it before!

Love is a bohemian child »? It’s also the devastating sentiment at the heart of the world’s most performed French opera! Since its premiere in 1875, Georges Bizet?s Carmen has been the perfect example of devastating passion. A free woman in a man?s world, this 19th-century opera tells a story of desire and violence, where love leads to death.

Teatro – Música

recomendado a partir de 14 años

¿Es posible representar la ópera Carmen de Georges Bizet con diez cantantes y pianistas? Con este inesperado reparto, la nueva producción de Sandrine Anglade ofrece una versión concentrada de la historia de la feroz gitana y Don José. Carmen como nunca antes la había visto ni oído

El amor es un niño bohemio »? También es el sentimiento devastador en el corazón de la ópera francesa más representada del mundo Desde su estreno en 1875, Carmen, de Georges Bizet, es el ejemplo perfecto de pasión devastadora. Figura de una mujer libre en un mundo de hombres, esta ópera del siglo XIX cuenta una historia de deseo y violencia, donde el amor conduce a la muerte.

Theater – Musik

empfohlen ab 14 Jahren

Die Oper Carmen von Georges Bizet mit zehn Darstellern, Sängern und Pianisten, ist das möglich? In dieser unerwarteten Besetzung bietet die neue Inszenierung von Sandrine Anglade eine konzentrierte Version der Geschichte der wilden Zigeunerin und Don José. Carmen, wie Sie sie noch nie gesehen und gehört haben!

Die Liebe ist ein Kind der Zigeuner »? Sie ist auch das verheerende Gefühl im Herzen der meistgespielten französischen Oper der Welt! Seit ihrer Uraufführung im Jahr 1875 ist Carmen von Georges Bizet das perfekte Beispiel für eine verheerende Leidenschaft. Diese Oper aus dem 19. Jahrhundert, die eine freie Frau in einer Männerwelt darstellt, erzählt eine Geschichte von Verlangen und Gewalt, in der die Liebe zum Tod führt.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Bayonne