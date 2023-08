Théâtre: Peau d’âne, la fête est finie Place de la Liberté Bayonne, 19 octobre 2023, Bayonne.

La metteuse en scène Hélène Soulié s’empare de l’histoire de Peau d’Âne. Elle en fait un conte « trouble-fête » qui met les pieds dans le plat ! Fini les jeunes filles naïves et innocentes, accablées devant le malheur et n’ayant pour seule issue que de se marier avec un prince. Avec l’écriture de Marie Dilasser, le conte prend aujourd’hui une nouvelle tournure… Une pièce sensible, drôle et émancipatrice pour toute la famille.

Six comédiens et comédiennes au plateau jouent Peau d’Âne, son père, sa mère, une voisine, un bras droit, un auteur, une toubib, une grand-mère, un juge, une marâtre de Cendrillon et les deux personnages qui deviendront les alliées de l’enfant pendant son voyage : La Belle au bois dormant et l’âne. Ici, pas de bons, ni de méchants. Pas de héros, ni d’héroïnes mais des personnages inspirés des contes de Perrault et des frères Grimm réinventés pour changer l’histoire.

Director Hélène Soulié takes on the story of Peau d?Âne. She turns it into a « troublemaker » tale that puts its foot in it! Gone are the days of naive, innocent young girls overwhelmed by misfortune, their only option being to marry a prince. With Marie Dilasser?s writing, the tale takes on a new twist? A sensitive, funny and emancipating play for the whole family.

Six actors play Peau d’Âne, her father, her mother, a neighbor, a right-hand woman, an author, a doctor, a grandmother, a judge, Cinderella’s stepmother and the two characters who become the child’s allies on her journey: Sleeping Beauty and the donkey. There are no good guys or bad guys here. No heroes or heroines, but characters inspired by the fairy tales of Perrault and the Grimm brothers, reinvented to change history

La directora Hélène Soulié ha tomado la historia de Peau d’Anne y la ha convertido en un cuento « alborotador ». La ha convertido en un cuento « alborotador » que mete la pata hasta el fondo Atrás quedaron los días de las jóvenes ingenuas e inocentes abrumadas por la desgracia, sin otra opción que casarse con un príncipe. La escritura de Marie Dilasser ha dado una nueva vuelta de tuerca al cuento? Una obra sensible, divertida y motivadora para toda la familia.

Seis actores en escena interpretan a Peau d’Âne, su padre, su madre, una vecina, una mano derecha, un autor, un médico, una abuela, un juez, la madrastra de Cenicienta y los dos personajes que se convierten en aliados de la niña en su viaje: la Bella Durmiente y el burro. Aquí no hay buenos ni malos. No hay héroes ni heroínas, sólo personajes inspirados en los cuentos de Perrault y los hermanos Grimm, reinventados para cambiar la historia

Die Regisseurin Hélène Soulié nimmt sich der Geschichte von Peau d’Esel an. Sie macht daraus ein « unruhiges » Märchen, das ins Fettnäpfchen tritt! Schluss mit den naiven und unschuldigen Mädchen, die vom Unglück überwältigt sind und deren einziger Ausweg darin besteht, einen Prinzen zu heiraten. Marie Dilasser hat das Märchen auf eine neue Art und Weise geschrieben Ein sensibles, lustiges und emanzipatorisches Stück für die ganze Familie.

Sechs Schauspielerinnen und Schauspieler spielen Eselshaut, ihren Vater, ihre Mutter, eine Nachbarin, eine rechte Hand, einen Autor, eine Ärztin, eine Großmutter, einen Richter, die Stiefmutter von Aschenputtel und die beiden Figuren, die auf der Reise des Kindes zu seinen Verbündeten werden: Dornröschen und der Esel. Hier gibt es keine Guten und keine Bösen. Keine Helden oder Heldinnen, sondern von den Märchen Perraults und der Brüder Grimm inspirierte Figuren, die neu erfunden werden, um die Geschichte zu verändern

