Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Le chef d’orchestre Benoît Fromanger invite le prestigieux Trio Wanderer pour un programme des plus savoureux retraçant les parcours fascinants de deux grands compositeurs que sont Mozart et Beethoven. Tous deux ont révolutionné la musique de leur époque pour la rendre intemporelle !

Programme :

Ouverture des Noces de Figaro, Wolfgang Amadeus Mozart

Triple Concerto en Do Majeur, Ludwig van Beethoven

Symphonie N°6 en Fa majeur « Pastorale », Ludwig van Beethoven

Direction : Benoît Fromanger

Avec : Trio Wanderer & l’Orchestre du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra.

Conductor Benoît Fromanger invites the prestigious Trio Wanderer for a most delightful program retracing the fascinating paths of two great composers, Mozart and Beethoven. Both revolutionized the music of their time, making it timeless!

Program :

Overture to The Marriage of Figaro, Wolfgang Amadeus Mozart

Triple Concerto in C Major, Ludwig van Beethoven

Symphony No.6 in F major « Pastoral », Ludwig van Beethoven

Conductor: Benoît Fromanger

With : Trio Wanderer & Orchestre du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra

El director de orquesta Benoît Fromanger ha invitado al prestigioso Trío Wanderer a participar en un delicioso programa que recorre la fascinante carrera de dos grandes compositores, Mozart y Beethoven. Ambos revolucionaron la música de su tiempo y la convirtieron en intemporal

Programa :

Obertura de Las bodas de Fígaro, Wolfgang Amadeus Mozart

Triple concierto en do mayor, Ludwig van Beethoven

Sinfonía nº 6 en fa mayor « Pastoral », Ludwig van Beethoven

Director: Benoît Fromanger

Con : Trío Wanderer y Orquesta del País Vasco – Iparraldeko Orkestra

Der Dirigent Benoît Fromanger lädt das renommierte Trio Wanderer zu einem äußerst köstlichen Programm ein, das die faszinierenden Lebenswege der beiden großen Komponisten Mozart und Beethoven nachzeichnet. Beide revolutionierten die Musik ihrer Zeit und machten sie zeitlos!

Programm:

Ouvertüre zu « Figaros Hochzeit », Wolfgang Amadeus Mozart

Tripelkonzert in C-Dur, Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 6 in F-Dur « ?Pastorale », Ludwig van Beethoven

Leitung: Benoît Fromanger

Mit: Trio Wanderer & das Orchester des Baskenlandes – Iparraldeko Orkestra

