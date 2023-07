Spectacle: Mana Place de la Liberté Bayonne, 17 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Cirque – Indiscipliné – Arts de la rue

A partir de 9 ans

Durée : 1h

Maña, c’est un spectacle qui pose la question : artiste ou artisan ? C’est la transmission d’un savoir ancestral d’un grand-père à son petit-fils. C’est une performance d’une ingéniosité folle imaginée par l’artiste catalan Manolo Alcántara : la construction en direct d’une arche gigantesque avec des caisses très lourdes, mais en utilisant le minimum de force possible. Maña, un spectacle insolite à découvrir gratuitement pour fêter le début de saison de la Scène nationale !.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Circus – Indisciplinary – Street arts

Ages 9 and up

Running time: 1 hour

Maña is a show that asks the question: artist or craftsman? It’s the transmission of ancestral knowledge from grandfather to grandson. It’s a wildly ingenious performance imagined by Catalan artist Manolo Alcántara: the live construction of a gigantic arch using very heavy crates, but with as little force as possible. Maña, an unusual show to be discovered free of charge to celebrate the start of the Scène nationale season!

Circo – Indisciplinario – Artes de calle

A partir de 9 años

Duración: 1 hora

Maña es un espectáculo que plantea la pregunta: ¿artista o artesano? Es la transmisión de conocimientos ancestrales de abuelo a nieto. Se trata de una ingeniosa performance ideada por el artista catalán Manolo Alcántara: la construcción en directo de un gigantesco arco utilizando cajas muy pesadas, pero con la mínima fuerza posible. ¡Maña, un espectáculo insólito que podrá descubrir gratuitamente para celebrar el inicio de la temporada en la Scène nationale!

Zirkus – Undiszipliniert – Straßenkunst

Ab 9 Jahren

Dauer: 1 Std

Maña ist ein Stück, das die Frage stellt: Künstler oder Handwerker? Es ist die Weitergabe eines uralten Wissens von einem Großvater an seinen Enkel. Der katalanische Künstler Manolo Alcántara hat sich eine geniale Performance ausgedacht: Er baut live einen gigantischen Bogen aus sehr schweren Kisten, aber mit so wenig Kraft wie möglich. Maña, ein ungewöhnliches Spektakel, das Sie kostenlos entdecken können, um den Saisonbeginn der Scène nationale zu feiern!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Bayonne