Danse: Tout-Moun Place de la Liberté Bayonne, 13 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Tout-Moun

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux

VIADANSE – Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté

Tout-Moun, la traduction en créole du Tout-Monde, idée chère à la pensée du poète Édouard Glissant, réunit dix interprètes aux cultures chorégraphiques très diverses. Pour ce nouvel opus, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux continuent d’entremêler les imaginaires. Ils créent une danse de l’altérité, de transformation et d’élargissement du groupe. Première de cette nouvelle création !.

2023-09-13 fin : 2023-09-13 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tout-Moun

Héla Fattoumi and Éric Lamoureux

VIADANSE ? Center chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté

Tout-Moun, the Creole translation of Tout-Monde, an idea dear to the mind of poet Édouard Glissant, brings together ten performers from very different choreographic cultures. For this new opus, Héla Fattoumi and Éric Lamoureux continue to interweave imaginary worlds. They create a dance of otherness, transformation and group expansion. Première of this new creation!

Tout-Moun

Héla Fattoumi y Éric Lamoureux

VIADANSE ? Centro Coreográfico Nacional de Borgoña Franco Condado

Tout-Moun, traducción criolla de Tout-Monde, idea muy querida por el poeta Édouard Glissant, reúne a diez intérpretes procedentes de culturas coreográficas muy diferentes. Para esta nueva obra, Héla Fattoumi y Éric Lamoureux siguen entretejiendo mundos imaginarios. Crean una danza de la alteridad, la transformación y la expansión del grupo. ¡Estreno de esta nueva creación!

Tout-Moun

Héla Fattoumi und Éric Lamoureux

VIADANSE ? Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté

Tout-Moun, die kreolische Übersetzung von Tout-Monde, eine Idee, die dem Dichter Édouard Glissant am Herzen lag, vereint zehn Interpreten mit sehr unterschiedlichen choreografischen Kulturen. In ihrem neuen Werk setzen Héla Fattoumi und Éric Lamoureux die Verflechtung der Vorstellungswelten fort. Sie kreieren einen Tanz der Andersartigkeit, der Transformation und der Erweiterung der Gruppe. Premiere dieser neuen Kreation!

