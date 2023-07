Danse: On achève bien les chevaux Place de la Liberté Bayonne, 9 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

CCN; Ballet de l’Opéra national du Rhin & Compagnie des Petits Champs

Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro

Un marathon de danse jusqu’à l’épuisement. Un seul couple à l’arrivée pour remporter de l’argent. Les metteurs en scène Daniel San Pedro, Clément Hervieu-Léger et le chorégraphe Bruno Bouché adaptent On achève bien les chevaux d’Horace McCoy avec trente-deux danseurs, huit comédiens et quatre musiciens sur le plateau. Terrible et fascinant. Le grand spectacle événement de la rentrée culturelle !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger and Daniel San Pedro

A dance marathon to the point of exhaustion. Only one couple to the finish line to win money. Directors Daniel San Pedro and Clément Hervieu-Léger and choreographer Bruno Bouché adapt Horace McCoy?s On achève bien les chevaux with thirty-two dancers, eight actors and four musicians on stage. Terrifying and fascinating. The big event of the new cultural season!

CCN; Ballet de la Ópera Nacional del Rin y Compagnie des Petits Champs

Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger y Daniel San Pedro

Un maratón de danza hasta la extenuación. Sólo una pareja llega a la meta para ganar el dinero. Los directores Daniel San Pedro y Clément Hervieu-Léger y el coreógrafo Bruno Bouché adaptan On achève bien les chevaux, de Horace McCoy, con treinta y dos bailarines, ocho actores y cuatro músicos en escena. Fantástico y fascinante. El gran espectáculo de la nueva temporada cultural

Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger und Daniel San Pedro

Ein Tanzmarathon bis zur Erschöpfung. Nur ein Paar kommt ins Ziel, um Geld zu gewinnen. Die Regisseure Daniel San Pedro, Clément Hervieu-Léger und der Choreograph Bruno Bouché adaptieren Horace McCoys On achève bien les chevaux mit 32 Tänzern, acht Schauspielern und vier Musikern auf der Bühne. Schrecklich und faszinierend. Das große Show-Event des kulturellen Herbstes!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Bayonne