Marché de Noël à Bayeux Place de la Liberté Bayeux, 1 décembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Près de 40 exposants, artisans d’art et producteurs locaux, sont attendus sous l’Arbre de la Liberté. Une ferme pédagogique à proximité du chalet du Père Noël ainsi qu’un manège gratuit et une vitribulle (bulle géante), nouvelle décoration féérique, enchanteront les visiteurs..

Vendredi 2023-12-15 fin : 2023-12-23 . .

Place de la Liberté

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Nearly 40 exhibitors, including local craftsmen and producers, are expected under the Arbre de la Liberté. An educational farm next to Santa’s chalet, as well as a free merry-go-round and a vitribulle (giant bubble), a new fairy-tale decoration, will delight visitors.

Bajo el Arbre de la Liberté se esperan cerca de 40 expositores, entre artesanos y productores locales. Una granja educativa junto al chalet de Papá Noel, así como un tiovivo gratuito y una vitribulle (burbuja gigante), nueva decoración mágica, harán las delicias de los visitantes.

Unter dem Freiheitsbaum werden fast 40 Aussteller, Kunsthandwerker und lokale Produzenten, erwartet. Ein pädagogischer Bauernhof in der Nähe der Hütte des Weihnachtsmannes sowie ein kostenloses Karussell und ein Vitribulle (riesige Seifenblase), eine neue märchenhafte Dekoration, werden die Besucher verzaubern.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Bayeux Intercom