L’association Le Cri des Hérissons vous propose de venir les aider au ramassage des déchets. Pour les particpants, pensez à amener un gilet jaune et des gants !.

The association Le Cri des Hérissons invites you to come and help them collect the garbage. For all participants, remember to bring a yellow vest and gloves!

La asociación Le Cri des Hérissons te invita a venir y ayudarles a recoger la basura. No olvides llevar chaleco amarillo y guantes

Der Verein Le Cri des Hérissons bietet Ihnen die Möglichkeit, beim Müllsammeln zu helfen. Bitte denken Sie daran, eine gelbe Weste und Handschuhe mitzubringen!

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE