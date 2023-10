LA CHASSE AUX BONBONS – HALLOWEEN À ALIGNAN-DU-VENT Place de la Liberté Alignan-du-Vent, 31 octobre 2023, Alignan-du-Vent.

Alignan-du-Vent,Hérault

Faites le tour du village à la recherche des bonbons avec la troupe Lou Pouli et les Pompomgirlettes ! Une fois la chasse finie, soirée musicale avec la présence de Pizza Del Tony..

2023-10-31 18:00:00

Place de la Liberté

Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie



Take a tour of the village in search of sweets with the Lou Pouli troupe and the Pompomgirlettes! Once the hunt is over, enjoy a musical evening with Pizza Del Tony.

Recorra el pueblo en busca de caramelos con la compañía Lou Pouli y las Pompomgirlettes Una vez terminada la búsqueda, disfrute de una velada musical con Pizza Del Tony.

Gehen Sie mit der Truppe Lou Pouli und den Pompomgirlettes auf Bonbon-Suche durch das Dorf! Wenn die Jagd vorbei ist, gibt es einen musikalischen Abend mit der Anwesenheit von Pizza Del Tony.

