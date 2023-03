Les Métiers d’Art à Sallertaine Place de la Liberté 85300 SALLERTAINE, 31 mars 2023, Sallertaine.

Une vingtaine d’artisans d’art ouvriront les portes de leurs ateliers à l’occasion de ce week-end dédié aux métiers d’art.

Brodeur, souffleur de verre, émailleur sur métal ou encore tapissier d’ameublement… tous seront au rendez-vous pour vous dévoiler leurs univers.

Partageons et célébrons ensemble matières et œuvres lors des Journées Européennes des Métiers d’Art et du Patrimoine Vivant autour du thème : « Sublimer le quotidien ».

Dans la perspective de cette thématique 2023, la municipalité invite des artistes et artisans d’art dans l’église romane avec le collectif MINGACO et dans le jardin de Vaulieu en la présence de Monique PAULAT et Isabelle VIOLAIN.

Tous les amateurs, les initiés férus de « bel ouvrage » ou les simples curieux pourront s’immiscer au cœur de la création des artisans présents à Sallertaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

