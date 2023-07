Concert classique avec Véronique Gens et James Baillieu Place de la Libération Villeréal, 8 août 2023, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

Mélodie française dans le cadre du 35ème Festival du Périgord Pourpre, avec Véronique Gens, soprano, et James Baillieu au piano..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . EUR.

Place de la Libération Église

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



French melody as part of the 35th Périgord Pourpre Festival, with Véronique Gens, soprano, and James Baillieu, piano.

Mélodie française en el marco del 35º Festival Périgord Pourpre, con Véronique Gens, soprano, y James Baillieu al piano.

Französische Melodie im Rahmen des 35. Festival du Périgord Pourpre, mit Véronique Gens, Sopran, und James Baillieu am Klavier.

