Marché de Noël Place de la Libération Villegouge, 1 décembre 2023, Villegouge.

Villegouge,Gironde

Marché de Noel avec de nombreux artisans et producteurs locaux en interieur à la salle des fetes de Villegouge ainsi qu’en exterieur sur la place de la Libération.

Restauration sur place: vin chaud, soupe, crêpes…

Foodtruck sur place.

Visite du Pere Noel/ Tombola.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. EUR.

Place de la Libération

Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with many local craftsmen and producers indoors at the Salle des Fetes de Villegouge and outdoors on the Place de la Libération.

On-site catering: mulled wine, soup, crêpes…

Foodtruck on site.

Santa Claus visit/ Tombola

Mercado de Navidad con numerosos artesanos y productores locales en el interior de la Salle des Fetes de Villegouge y en el exterior, en la Place de la Libération.

Restauración in situ: vino caliente, sopa, tortitas…

Foodtruck in situ.

Visita de Papá Noel/ Tómbola

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten im Inneren des Festsaals von Villegouge sowie im Freien auf dem Place de la Libération.

Verpflegung vor Ort: Glühwein, Suppe, Crêpes…

Foodtruck vor Ort.

Besuch von Pere Noel/ Tombola

Mise à jour le 2023-11-24 par OT du Fronsadais