BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE Place de la Libération Valleroy, 22 octobre 2023, Valleroy.

Valleroy,Meurthe-et-Moselle

Bourse aux jouets et à la puériculture 4€ la table

Buvette et restauration sur place

Au profit de l’association des parents d’élèves Valleroy. Tout public

Dimanche 2023-10-22 09:30:00 fin : 2023-10-22 16:30:00. 0 EUR.

Place de la Libération

Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Toy and childcare market 4? a table

Refreshments and food on site

In aid of the Valleroy parents’ association

Mercado de juguetes y puericultura 4? una mesa

Refrescos y comida in situ

A beneficio de la asociación de padres de Valleroy

Spielzeug- und Kindersachenbörse 4? pro Tisch

Getränke und Speisen vor Ort

Zu Gunsten des Elternvereins Valleroy

Mise à jour le 2023-10-12 par MILTOL