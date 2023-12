SALON DE PRINTEMPS VAGN’EXPO Place de la Libération Vagney, 12 avril 2024, Vagney.

Vagney Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-12

fin : 2024-04-14

Salon de printemps, entrée gratuite, cette manifestation reçoit une grande diversité d’artisans et commerçants de Vagney et des environs qui contribuent à la réussite de cet événement. Ils auront plaisir à échanger et répondre à vos interrogations dans les domaines touchant de prêt à l’habitat, l’écologie, le confort de la maison, les aménagements extérieurs, sans oublier nos exposants terroir et l’automobile..

Salon de printemps, entrée gratuite, cette manifestation reçoit une grande diversité d’artisans et commerçants de Vagney et des environs qui contribuent à la réussite de cet événement. Ils auront plaisir à échanger et répondre à vos interrogations dans les domaines touchant de prêt à l’habitat, l’écologie, le confort de la maison, les aménagements extérieurs, sans oublier nos exposants terroir et l’automobile.Tout public

0 EUR.

Place de la Libération Salle polyvalente

Vagney 88120 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES