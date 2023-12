BAL DU NOUVEL AN Place de la Libération Vagney Catégories d’Évènement: Vagney

Vosges BAL DU NOUVEL AN Place de la Libération Vagney, 31 décembre 2023, Vagney. Vagney Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-31 21:30:00

fin : 2023-12-31 Préparez vous à une soirée exceptionnelle pour la nouvelle année ! Buvette et restauration sur place. Soirée animée par un dj. Réservez votre prévente https://www.billetweb.fr/bal-nouvel-an-vagney.

Préparez vous à une soirée exceptionnelle pour la nouvelle année ! Buvette et restauration sur place. Soirée animée par un dj. Réservez votre prévente https://www.billetweb.fr/bal-nouvel-an-vagneyAdultes 15 EUR.

Place de la Libération

Vagney 88120 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Vagney, Vosges Autres Code postal 88120 Lieu Place de la Libération Adresse Place de la Libération Ville Vagney Departement Vosges Lieu Ville Place de la Libération Vagney Latitude 48.0088355777546 Longitude 6.71413407459105 latitude longitude 48.0088355777546;6.71413407459105

Place de la Libération Vagney Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vagney/