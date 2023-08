CONFÉRENCE LES CYBER-MENACES Place de la Libération Vagney, 22 septembre 2023, Vagney.

Vagney,Vosges

Qu’est ce qu’une cyber-menace ? Que peut-on mettre en place pour les éviter ? L’adjudant-chef Laurent Chapé, chef de la cellule cyber du groupement de gendamerie des Vosges et enquêteur spécialisé en nouvelles technologies sera présent pour aborder le sujet et répondre à toutes vos questions. Tout public, entrée libre.. Tout public

Vendredi 2023-09-22 20:00:00 fin : 2023-09-22 21:30:00. 0 EUR.

Place de la Libération

Vagney 88120 Vosges Grand Est



What is a cyber-threat? What can be done to avoid them? Chief Warrant Officer Laurent Chapé, head of the cyber unit of the Gendamerie des Vosges and an investigator specializing in new technologies, will be on hand to discuss the subject and answer any questions you may have. Open to all, free admission.

¿Qué es una ciberamenaza? ¿Qué se puede hacer para evitarlas? El suboficial jefe Laurent Chapé, jefe de la unidad cibernética de la policía de los Vosgos e investigador especializado en nuevas tecnologías, hablará sobre el tema y responderá a todas sus preguntas. Abierto al público en general, entrada gratuita.

Was ist eine Cyberbedrohung? Was kann man tun, um sie zu vermeiden? Der Chefadjutant Laurent Chapé, Leiter der Cyber-Zelle der Gendarmeriegruppe der Vogesen und auf neue Technologien spezialisierter Ermittler, wird anwesend sein, um das Thema anzusprechen und alle Ihre Fragen zu beantworten. Jedermann, freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES