ZUMBA PARTY Place de la Libération Vagney, 11 juin 2023, Vagney.

Vagney,Vosges

2h de zumba avec Céline, Frédérica, Camille, Elise et Karine – DRESS-CODE: VOTRE plus beau chapeau ( fun, original, classe,….). Tout est permis – au profit de l’école maternelle de Vagney – inscriptions sur place. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-11 17:00:00. 10 EUR.

Place de la Libération

Vagney 88120 Vosges Grand Est



2h of zumba with Céline, Frédérica, Camille, Elise and Karine – DRESS-CODE: YOUR best hat (fun, original, classy, ….). Anything goes – in aid of the Vagney nursery school – registration on site

2 horas de zumba con Céline, Frédérica, Camille, Elise y Karine – CÓDIGO DE VESTIMENTA: TU mejor sombrero (divertido, original, con clase, ….). Todo vale – a beneficio de la guardería Vagney – inscripción in situ

2 Stunden Zumba mit Céline, Frédérica, Camille, Elise und Karine – DRESS-CODE: IHR schönster Hut (fun, original, class, ….). Alles ist erlaubt – zugunsten des Kindergartens von Vagney – Anmeldung vor Ort

