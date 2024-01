Exposition France Patchwork 19 Place de la Libération Uzerche, jeudi 11 janvier 2024.

Uzerche Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 14:00:00

fin : 2024-01-18 18:00:00

A l’initiative de France Patchwork 19 et avec le concours de la Mairie d’Uzerche, exposition « Quilts d’ici et d’ailleurs ».

Salle Espace Vézère de 14h à 18h.

A l’initiative de France Patchwork 19 et avec le concours de la Mairie d’Uzerche, exposition « Quilts d’ici et d’ailleurs ».

Salle Espace Vézère de 14h à 18h.

.

Place de la Libération Salle Espace Vézère

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze