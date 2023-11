La magie de Noël à Uzerche Place de la Libération Uzerche, 20 décembre 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Animation de Noël place de la Libération : Présence du Père Noël, illuminations, gâteaux maison, boissons chaudes.

15h : Ciné-goûter « L’incroyable Noël de Shaun le mouton » suivi d’un atelier décorations de Noël à la médiathèque.

17h30 : Chorale des enfants de l’école.

Place de la Libération fermée à la circulation à partir de 14h, navette gratuite tous les 1/4 d’heure depuis l’esplanade de la Papeterie à partir de 14h..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

Place de la Libération

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Christmas entertainment at Place de la Libération: Santa Claus, illuminations, homemade cakes, hot drinks.

3pm: Film-snack « Shaun the Sheep’s Incredible Christmas » followed by a Christmas decorations workshop at the mediatheque.

5.30pm: School children’s choir.

Place de la Libération closed to traffic from 2pm, free shuttle bus every 1/4 hour from Esplanade de la Papeterie from 2pm.

Animación navideña en la Plaza de la Liberación: Papá Noel, iluminación, pasteles caseros y bebidas calientes.

15.00 h: Cine-snack « La increíble Navidad de la oveja Shaun » seguido de un taller de decoración navideña en la biblioteca multimedia.

17.30 h: Coro escolar.

Plaza de la Liberación cerrada al tráfico a partir de las 14:00 h. Autobús gratuito cada cuarto de hora desde la explanada de la Papeterie a partir de las 14:00 h.

Weihnachtsanimation auf dem Place de la Libération: Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Beleuchtung, selbstgebackene Kuchen, heiße Getränke.

15 Uhr: Filmvorführung « Das unglaubliche Weihnachtsfest von Shaun dem Schaf » mit anschließendem Workshop zur Weihnachtsdekoration in der Mediathek.

17:30 Uhr: Chor der Schulkinder.

Place de la Libération ab 14 Uhr für den Verkehr gesperrt, ab 14 Uhr alle 1/4 Stunde kostenloser Pendelbus von der Esplanade de la Papeterie.

