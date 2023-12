Prix des consommateurs d’olives piquées de Nyons AOP Place de la Libération sud Nyons, 4 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

A l’occasion de la Fête de l’olive piquée et des vins du terroir, (re)découvrez cette préparation traditionnelle de la variété Tanche et votez pour vos olives piquées de Nyons AOP préférées !.

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Place de la Libération sud

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the Fête de l’olive piquée et des vins du terroir, (re)discover this traditional preparation of the Tanche variety and vote for your favorite Nyons PDO piquée olives!

En el marco de la Fiesta de la aceituna picada y de los vinos del terruño, (re)descubra esta preparación tradicional de la variedad Tanche y vote por sus aceitunas picadas DOP Nyons favoritas

Anlässlich des Festes der Piqué-Olive und der Weine aus der Region entdecken Sie diese traditionelle Zubereitung der Sorte Tanche (wieder) und stimmen Sie für Ihre liebsten Piqué-Oliven aus Nyons AOP ab!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale