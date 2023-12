Marché de produits de terroir Place de la Libération sud Nyons, 4 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

A l’occasion de la 23ème Fête de l’Olive Piquée et des vins du terroir, ce marché traditionnel propose des produits oléicoles de Nyons AOP, Côtes du Rhône Villages Nyons AOP, produits locaux et de terroir, idées de cadeaux gourmands,.

2023-12-16 09:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Place de la Libération sud

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the 23rd Fête de l’Olive Piquée and local wines, this traditional market offers olive products from Nyons PDO, Côtes du Rhône Villages Nyons PDO, local and regional products, and gourmet gift ideas,

Con motivo de la 23ª Fête de l’Olive Piquée y de los vinos locales, este mercado tradicional ofrece productos oleícolas de Nyons DOP, Côtes du Rhône Villages Nyons DOP, productos locales y regionales e ideas para regalos gourmet,

Anlässlich der 23. Fête de l’Olive Piquée et des vins du terroir bietet dieser traditionelle Markt Olivenprodukte aus Nyons AOP, Côtes du Rhône Villages Nyons AOP, lokale und bodenständige Produkte sowie leckere Geschenkideen,

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale