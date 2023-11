Journée mondiale de lutte contre la bpco 2023 Place de la Libération sud Nyons, 21 novembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Qu’est-ce que la BPCO ? La Bronco Pneumopathie Chronique Obstructive est la 3° cause de mortalité en France … Cette pathologie tue plus de 15 000 personnes chaque année..

2023-11-21 10:00:00 fin : 2023-11-21 17:00:00. .

Place de la Libération sud

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What is COPD? Chronic Obstructive Pulmonary Disease is the 3rd leading cause of death in France? This pathology kills more than 15,000 people every year.

¿Qué es la EPOC? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa de muerte en Francia Mata a más de 15.000 personas al año.

Was ist die COPD? Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist die dritthäufigste Todesursache in Frankreich Jedes Jahr sterben mehr als 15.000 Menschen an dieser Krankheit.

