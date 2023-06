Baronnies Motos Tour (7ème édition) Place de la Libération Sud Nyons, 25 juin 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Parcours en Drôme provençale au profit des œuvres locales.

Ouvert à tous les véhicules !

Inscription par mail ou à la Maison de la presse Vial (Nyons).

Validation des inscriptions le matin à partir de 9 h..

2023-06-25 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Place de la Libération Sud

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Drôme Provençale route in aid of local charities.

Open to all vehicles!

Registration by e-mail or at Maison de la presse Vial (Nyons).

Registration validated from 9 a.m. onwards.

Recorrido por la Drôme provenzal en beneficio de las asociaciones caritativas locales.

Abierto a todos los vehículos

Inscripciones por correo electrónico o en la Maison de la presse Vial (Nyons).

Inscripciones validadas a partir de las 9h.

Fahrt durch die Drôme Provençale zu Gunsten lokaler Werke.

Offen für alle Fahrzeuge!

Anmeldung per E-Mail oder im Maison de la presse Vial (Nyons).

Validierung der Anmeldungen am Morgen ab 9 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale