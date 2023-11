23ème fête de l’olive piquée et des vins du terroir Place de la libération sud et Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons, 1 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Annonciatrice des festivités de Noël, les olives piquées sont des olives noires fraîches, perforées juste après la cueillette puis saupoudrées de sel qui « les fait pleurer » pour en expulser l’amertume.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place de la libération sud et Maison des Huiles d’olive et Olives de France

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A harbinger of Christmas festivities, piquées olives are fresh black olives that are perforated just after picking and then sprinkled with salt, which « makes them cry » to expel their bitterness

Presagio de las fiestas navideñas, las aceitunas piquées son aceitunas negras frescas, perforadas justo después de la recolección y rociadas con sal para « hacerlas llorar » y expulsar su amargor

Piqué-Oliven sind frische schwarze Oliven, die direkt nach der Ernte perforiert und mit Salz bestreut werden, das sie zum Weinen bringt, um die Bitterkeit zu vertreiben

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale