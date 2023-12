Théâtre en alsacien Place de la Libération Scherwiller, 13 janvier 2024 20:00, Scherwiller.

Scherwiller,Bas-Rhin

Pièce de théâtre en alsacien avec poésie et chants en première partie.

2024-01-13

Place de la Libération

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



Play in Alsatian with poetry and songs in the first part

Obra alsaciana con poesía y canciones en la primera parte

Theaterstück auf Elsässisch mit Poesie und Gesang im ersten Teil

