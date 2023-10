Repas « choucroute » Place de la Libération Scherwiller, 5 novembre 2023, Scherwiller.

Scherwiller,Bas-Rhin

Déjeuner avec choucroute garnie en plat principal, bénéfices reversés au profit de l’ancienne Chapelle du domaine de l’Alumnat Ste Odile.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Place de la Libération

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



Lunch with sauerkraut as main course, profits donated to the former chapel of the Domaine de l’Alumnat Ste Odile

Comida con chucrut como plato principal, beneficios donados a la antigua capilla del Domaine de l’Alumnat Ste Odile

Mittagessen mit Sauerkraut garnie als Hauptgericht, Gewinne gehen an die ehemalige Kapelle der Domaine de l’Alumnat Ste Odile

Mise à jour le 2023-10-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme