Halloween collège party Place de la Libération Scherwiller, 31 octobre 2023, Scherwiller.

Scherwiller,Bas-Rhin

Halloween party pour les 11-15 ans avec DJ Seb de Ti, costume de rigueur, élection du meilleur costume, places de cinéma à gagner. Inclus dans le tarif d’entrée : 1 cocktail sans alcool, 1 bretzel, 1 pâtisserie, sirops/eau à volonté.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:59:00. EUR.

Place de la Libération

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



Halloween party for 11-15 year-olds with DJ Seb de Ti, costume, election of best costume, cinema tickets to be won. Included in admission: 1 non-alcoholic cocktail, 1 pretzel, 1 pastry, unlimited syrups/water

Fiesta de Halloween para jóvenes de 11 a 15 años con DJ Seb de Ti, disfraces, elección del mejor disfraz, entradas de cine para ganar. Incluido en la entrada: 1 cóctel sin alcohol, 1 pretzel, 1 pastelito, jarabes/agua ilimitados

Halloween-Party für 11- bis 15-Jährige mit DJ Seb de Ti, Kostümzwang, Wahl des besten Kostüms, Kinokarten zu gewinnen. Im Eintrittspreis inbegriffen: 1 alkoholfreier Cocktail, 1 Brezel, 1 Gebäck, Sirup/Wasser nach Belieben

Mise à jour le 2023-10-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme