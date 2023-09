[Marche et course] Les Trotteuses Octobre Rose Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont, 7 octobre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

La commune de Saint-Nicolas-d’Aliermont à le plaisir de vous convier à ces 5 km de marche ou de course dans le cadre de l’opération Octobre Rose. Tous les bénéfices seront rétribués à l’association EMMA. Le groupe Mustang Country sera également présent pour vous proposer des démonstrations !.

Place de la Libération

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



The commune of Saint-Nicolas-d’Aliermont is pleased to invite you to take part in this 5 km walk or run as part of the Pink October campaign. All proceeds will go to the EMMA association. The Mustang Country group will also be on hand to offer demonstrations!

El municipio de Saint-Nicolas-d’Aliermont se complace en invitarle a participar en esta marcha o carrera de 5 km en el marco de la campaña Octubre Rosa. Todos los beneficios se destinarán a la asociación EMMA. El grupo Mustang Country también estará presente para hacer demostraciones

Die Gemeinde Saint-Nicolas-d’Aliermont freut sich, Sie zu diesem 5 km langen Spaziergang oder Lauf im Rahmen der Aktion Rosa Oktober einladen zu können. Alle Einnahmen gehen an den Verein EMMA. Die Gruppe Mustang Country wird ebenfalls anwesend sein und Ihnen Vorführungen bieten!

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche