Seine-Maritime Spectacle : 100 ans au féminin Place de la Libération Saint Nicolas d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont, 16 septembre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont. Spectacle : 100 ans au féminin Samedi 16 septembre, 15h00 Place de la Libération Saint Nicolas d’Aliermont Durée 1h30. Le CEPSNA, association emblématique de Saint-Nicolas d’Aliermont, grâce à la participation de l’école de musique et de nombreuses structures associatives, vous propose un spectacle exceptionnel : 100 ans au féminin. Ce spectacle retrace l’histoire du bourg durant ses plus belles années à travers l’histoire des femmes qui l’ont fait vivre. Place de la Libération Saint Nicolas d’Aliermont place de la libération saint nicolas d’aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie 0235045398 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

