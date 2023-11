Fête de la Quintaine Place de la Libération Saint-Léonard-de-Noblat, 18 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Manifestation traditionnelle célébrée dès le XVe honorant Saint Léonard, le fondateur de la cité et patron des prisonniers.

La Quintaine est une petite prison en bois de 1 mètre de hauteur. Celle-ci traverse la vieille ville au son de l’air traditionnel, portée par les confrères de Saint Léonard. Vient ensuite, la photo traditionnelle sur le parvis de la collégiale et la bénédiction de la Quintaine au cours de la Messe Solennelle. Après avoir été bénie, la Quintaine est portée en cortège, hissée sur un poteau puis attaquée et détruite par des cavaliers à la course, armés de bâtons de bois, les “quillous”. Ses fragments sont distribués aux spectateurs conformément à la tradition.

Le soir, la foule armée de brandons parcourt la ville et clame le cri limousin : “Vivo la sen Lionar ! En dau po ! En dau lar !”..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 18:30:00. EUR.

Place de la Libération

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A traditional event celebrated since the 15th century to honor Saint Leonard, the founder of the city and patron saint of prisoners.

The Quintaine is a small 1-meter-high wooden prison. It crosses the old town to the sound of the traditional tune, carried by the confreres of Saint Leonard. This is followed by the traditional photo in front of the collegiate church and the blessing of the Quintaine during the Solemn Mass. After the blessing, the Quintaine is carried in procession, hoisted onto a pole and then attacked and destroyed by racing riders armed with wooden sticks known as « quillous ». Its fragments are distributed to spectators in accordance with tradition.

In the evening, crowds armed with brandets roam the town, shouting the Limousin cry: « Vivo la sen Lionar! En dau po! En dau lar!

Un acontecimiento tradicional que se celebra desde el siglo XV en honor a San Leonardo, fundador de la ciudad y patrón de los presos.

La Quintaine es una pequeña prisión de madera de un metro de altura. Atraviesa el casco antiguo al son de la melodía tradicional, llevada por los cofrades de San Leonardo. A continuación se hace la tradicional foto delante de la colegiata y se bendice la Quintaine durante la misa solemne. Tras la bendición, la Quintaine es llevada en procesión, izada en un poste y luego atacada y destruida por jinetes armados con palos de madera conocidos como « quillous ». Sus fragmentos se distribuyen entre los espectadores según la tradición.

Por la noche, multitudes armadas con brandets recorren la ciudad gritando el grito lemosín: « ¡Vivo la sen Lionar! ¡En dau po! ¡En dau lar!

Traditionelle Veranstaltung, die seit dem 15. Jahrhundert zu Ehren des Heiligen Leonhard, dem Gründer der Stadt und Schutzpatron der Gefangenen, gefeiert wird.

Die Quintaine ist ein kleines, 1 m hohes Holzgefängnis. Er wird von den Brüdern des Heiligen Leonhard durch die Altstadt getragen, während die traditionelle Melodie erklingt. Danach folgt das traditionelle Foto auf dem Platz vor der Stiftskirche und die Segnung der Quintaine während der feierlichen Messe. Nach der Segnung wird die Quintaine in einer Prozession getragen, an einem Pfahl hochgezogen und dann von Reitern mit Holzstöcken, den « Quillous », angegriffen und zerstört. Die Bruchstücke werden traditionsgemäß unter den Zuschauern verteilt.

Am Abend zieht die Menge mit brennenden Kerzen durch die Stadt und ruft den limousinischen Ruf: « Vivo la sen Lionar! En dau po! En dau lar!?

Mise à jour le 2023-10-30 par OT de Noblat