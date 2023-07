Exposition autour du Bovins-Express Place de la Libération Saint-Léonard-de-Noblat, 19 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Berceau de la race bovine limousine, Saint-Léonard de Noblat exporta pendant de nombreuses années du bétail par le chemin de fer. Devant les flux de trafics rencontrés, un service spécifique, connu commercialement sous le nom de « Bovins-Express », fut mis en place par la SNCF.

Reconstitué en modèle réduit, ce train destiné à faciliter le transport international des veaux et des vaches reprend du service au musée HistoRail®. L’occasion de mettre en lumière le rôle du rail au service de l’agriculture, en particulier sur les lignes rurales, en partenariat avec le Comice Agricole.

L’exposition sera présentée lors des journées de la viande, puis rejoindra la visite permanente du musée HistoRail, visible aux dates et heures d’ouvertures du musée (payant)..

2023-08-19 fin : 2023-08-20 18:00:00. .

Place de la Libération

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saint-Léonard de Noblat was the birthplace of the Limousin cattle breed, and for many years exported livestock by rail. In response to the flow of traffic, the SNCF set up a special service known commercially as the « Bovins-Express ».

Reconstructed in model form, this train, designed to facilitate the international transport of calves and cows, is back in service at the HistoRail® museum. This is an opportunity to highlight the role of rail in the service of agriculture, particularly on rural lines, in partnership with the Comice Agricole.

The exhibition will be on display during the meat days, and will then join the permanent tour of the HistoRail museum, which can be viewed during museum opening hours (fee payable).

Saint-Léonard de Noblat, cuna de la raza bovina Limousin, exportó ganado por ferrocarril durante muchos años. En respuesta al flujo de tráfico, la SNCF creó un servicio especial conocido comercialmente como « Bovins-Express ».

Reconstruido en maqueta, este tren destinado a facilitar el transporte internacional de terneros y vacas vuelve a estar en servicio en el museo HistoRail®. Se trata de una ocasión para poner de relieve el papel del ferrocarril al servicio de la agricultura, en particular en las líneas rurales, en colaboración con el Comice Agricole.

La exposición podrá visitarse durante las Jornadas de la Carne y, a continuación, se unirá a la visita permanente del museo HistoRail, que podrá visitarse durante el horario de apertura del museo (entrada gratuita).

Saint-Léonard de Noblat war die Wiege der Limousin-Rinderrasse und exportierte viele Jahre lang Vieh per Eisenbahn. Angesichts der anzutreffenden Verkehrsströme wurde von der SNCF ein spezieller Dienst eingerichtet, der kommerziell unter dem Namen « Bovins-Express » bekannt war.

Dieser Zug, der den internationalen Transport von Kälbern und Kühen erleichtern sollte, wurde im HistoRail® Museum als Modell nachgebaut und ist nun wieder im Einsatz. Bei dieser Gelegenheit wird in Partnerschaft mit dem Comice Agricole die Rolle der Eisenbahn im Dienste der Landwirtschaft, insbesondere auf den ländlichen Strecken, beleuchtet.

Die Ausstellung wird anlässlich der Fleischtage gezeigt und ist dann Teil der ständigen Besichtigung des HistoRail-Museums, die während der Öffnungszeiten des Museums zu sehen ist (kostenpflichtig).

Mise à jour le 2023-07-13 par OT de Noblat