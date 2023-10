Marché de Noël de Dijon 2023 Place de la Libération, Place de la République, Place Darcy et rue de la Liberté, Place des cordeliers et place du Théâtre Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Marché de Noël de Dijon 2023 Place de la Libération, Place de la République, Place Darcy et rue de la Liberté, Place des cordeliers et place du Théâtre Dijon, 2 décembre 2023, Dijon. Dijon,Côte-d’Or .

2023-12-02 fin : 2024-01-07 . .

Place de la Libération, Place de la République, Place Darcy et rue de la Liberté, Place des cordeliers et place du Théâtre Place de la Libération, Place de la République, Place du Théâtre, Place Darcy et rue de la Liberté, Cité internationale de la gastronomie et du vin

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-27 par La Côte-d’Or J’adore Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Place de la Libération, Place de la République, Place Darcy et rue de la Liberté, Place des cordeliers et place du Théâtre Adresse Place de la Libération, Place de la République, Place Darcy et rue de la Liberté, Place des cordeliers et place du Théâtre Place de la Libération, Place de la République, Place du Théâtre, Place Darcy et rue de la Liberté, Cité internationale de la gastronomie et du vin Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Place de la Libération, Place de la République, Place Darcy et rue de la Liberté, Place des cordeliers et place du Théâtre Dijon latitude longitude 47.3213129;5.04142287

Place de la Libération, Place de la République, Place Darcy et rue de la Liberté, Place des cordeliers et place du Théâtre Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/