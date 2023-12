Kiosques et mapping de Noël à Martigues Place de la Libération Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dans le quartier de l’île à Martigues, en cette période de Noël, profitez des kiosques animés sur la place de la Libération du 16 au 25 décembre et d’un mapping sur le quai Brescon les 16 et 17 décembre.. Familles

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-25 22:30:00. .

Place de la Libération

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the Ile district of Martigues, take advantage of the animated kiosks on the Place de la Libération from 16 to 25 December and a mapping show on the Quai Brescon on 16 and 17 December.

En el barrio de Ile de Martigues, aproveche los quioscos animados de la plaza de la Liberación del 16 al 25 de diciembre y un espectáculo de cartografía en el muelle Brescon los días 16 y 17 de diciembre.

Im Viertel L’île in Martigues können Sie in der Weihnachtszeit die animierten Kioske auf dem Place de la Libération vom 16. bis 25. Dezember und ein Mapping auf dem Quai Brescon am 16. und 17. Dezember genießen.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de Martigues