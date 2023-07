Hommage à Fernandel pour les 120 ans de sa naissance Place de la Libération Martigues, 2 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Rencontre avec Vincent Fernandel, petit-fils de Fernandel, pour partager des anecdotes sur le film « La cuisine au beurre », tourné à Martigues. Suivi d’une projection au cinéma La Cascade d’un court-métrage sur le tournage du film et le film en lui-même..

Place de la Libération

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



I met Vincent Fernandel, Fernandel’s petit-fils, to share the anecdotes in the film « La cuisine au beurre », toured in Martigues. Suivi d’une projection au cinéma La Cascade d’un court-métrage sur le tournage du film et le film en lui-même.

Rencontre avec Vincent Fernandel, petit-fils de Fernandel, pour partager des anecdotes sur le film « La cuisine au beurre », tourné à Martigues. Suivi d’una proyección au cinéma La Cascade d’un court-métrage sur le tournage du film et le film en lui-même.

Rencontre mit Vincent Fernandel, Petit-Fans von Fernandel, um Anekdoten über den Film „La Cuisine au beurre“ zu erzählen, der in Martigues spielt. Anschließend eine Vorführung im Kino. Die Kaskade eines Gerichtssaals auf der Bühne des Films und der Film zu Hause.

