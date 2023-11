PHOTO DE NOEL A L’ILE Place de la Libération Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues PHOTO DE NOEL A L’ILE Place de la Libération Martigues, 16 décembre 2023, Martigues. PHOTO DE NOEL A L’ILE 16 – 24 décembre Place de la Libération GRATUIT Photo de Noël à l’île Une photo avec le Père Noël offerte par famille dans un décor féérique Samedi 16 et dimanche 17 décembre de 14h à 18h

Mercredi 20 décembre de 14h à 18h

Samedi 23 et diamnche 24 décembre de 14h à 18h Place de la Libération Place de la Libération, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Photo Pere Noel

