Martigues DANSES AU MIROIR Place de la Libération Martigues, 4 juillet 2023, Martigues. DANSES AU MIROIR 4 juillet – 24 août Place de la Libération Accès libre Organiné par l’Association des commerçants « Les vitrines Martégales » en collaboration avec les cafetiers et restaurateurs de la place de la Libération, retrouvez 3 fois par semaine du mardi 4 juillet au jeudi 24 août les « Danses au miroir » de 20h à 23h30.

Les mardis avec Team Latino, ambiance SBK

Les Jeudis avec les associations Ar’Danse et FreeDanse, ambiance toutes danses

Les samedis, nouveauté « du Live au miroir », une programmation variée avec des groupes de musique locaux. Place de la Libération Place de la Libération, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 03 44 13 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T20:00:00+02:00 – 2023-07-04T23:30:00+02:00

