Rhône Levons les yeux vers les vitraux Place de la Libération Le Bois-d’Oingt, 17 septembre 2023, Le Bois-d'Oingt. Levons les yeux vers les vitraux Dimanche 17 septembre, 15h00 Place de la Libération Entrée libre Les églises du 19e siècle se sont construites grâce au financement des paroissiens. Le projet du Bois-d’Oingt de style roman et en pierres des carrières locales a été voulu vaste et bien décoré.Les vitraux rappellent la vie de Saints choisis par leurs donateurs. Ont ainsi laissé des traces, l’artisan vitrailliste, mais aussi les familles qui rappellent ici leur respect pour tel ou tel patron en fonction de leur métier ou de leur prénom.

Ces souscriptions ont participé d'un bel élan de générosité. Ouverte en journée, l'église du Bois-d'Oingt est un patrimoine vivant au XXIe siècle.

