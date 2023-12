Soirée bodega et Bnada Place de la libération Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Début : Samedi 2024-01-13 20:00:00

fin : 2024-01-13 Soirée animée par les Bandastics de Brenne pour leur 25e anniversaire..

Pour commencer cette nouvelle année qui est celle du 25ème anniversaire des Bandastics.

Alors n’attendons pas cet été et le B.e.f du 6 juillet 2024 et venez nous rejoindre pour le B.e.f Givré pour un concert gratuit, avec possibilité de restauration rapide (mais chaude) ainsi que notre Bodéga. EUR.

Place de la libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

