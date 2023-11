Ouverture de la Patinoire de Noël Place de la Libération Le Blanc, 8 décembre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Pour les fêtes de fin d’année et pour la deuxième année, la municipalité du Blanc installe une patinoire pendant les vacances de Noël. C’est l’occasion de passer un moment convivial en famille ou entre amis dans l’esprit de Noël.. Familles

Samedi 2023-12-08 14:00:00 fin : 2023-12-24 . .

Place de la Libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



For the end of year celebrations and for the second year, the municipality of Le Blanc installs an ice rink during the Christmas vacations. This is an opportunity to spend a convivial moment with family or friends in the spirit of Christmas.

Con motivo de las fiestas de fin de año y por segundo año, el municipio de Le Blanc instala una pista de hielo durante las vacaciones de Navidad. Es una oportunidad para pasar un momento de convivencia con la familia y los amigos en el espíritu navideño.

Zur Weihnachtszeit und zum zweiten Mal in diesem Jahr richtet die Stadtverwaltung von Le Blanc während der Weihnachtsferien eine Eisbahn ein. Dies ist die Gelegenheit, mit der Familie oder mit Freunden einen gemütlichen Moment im Geist der Weihnacht zu verbringen.

